وصفة سحرية للتخلص من الصداع بالقهوة والليمون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلازمنا الصداع في مختلف الأوقات، لذا نلجأ دائمًا إلى تناول المنبهات واستعمال المسكنات التي تعود بالضرر على الصحة على المدى الطويل.

وكشف الخبراء عن نوع معين من القهوة يساعد على التخلص من الصداع والقضاء عليه نهائيًا، خاصة عند إضافته إلى الليمون، كعلاج طبيعي ومنزلي لعلاج الصداع.

وأكد الخبراء أن تناول قهوة الاسبريسو بالليمون يساعد في التخلص من الصداع نهائيًا، خاصة حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الاسبريسو غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة.

وأشاروا إلى أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع؛ إذ يساعد في منع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم.