اتحاد الكرة يشترط راتب نوفمبر لقيد اللاعبين في «الشتوية»

ماجد محمد(صدى):

وجه اتحاد كرة القدم، قرارًا إلى الأندية المحترفة بتقديم فترة مسيرات رواتب اللاعبين من نهاية ديسمبر وحتى راتب نوفمبر؛ لتكون ضمن اشتراطات تسجيل اللاعبين خلال الفترة الشتوية.

وبعثت أمانة اتحاد الكرة، خطابًا إلى جميع الأندية المحترفة تبلغهم بالقرار، الذي اتخذه ياسر المسحل رئيس الاتحاد بعد ختام اجتماع مجلس إدارته الدوري الرابع الذي عقد الإثنين الماضي في الرياض.

ويسعى الاتحاد بهذا القرار، إلى مساعدة الأندية من ضيق الوقت مع فترة التسجيل الثانية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل وتستمر شهرًا كاملًا.