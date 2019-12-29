بالفيديو..«المغامسي» يكشف عن 3 خصال و4 كتب لا غنى عنها إذا أراد الشخص الحكم بين الناس

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن ثلاث خصال لابد من توفرها بأي شخص يريد أن يحكم بين الناس ويكود قادر على التوجيه والنصيحة والأخذ برأيه .

وأكد “المغامسي ” في برنامج “الأبواب المتفرقة ” على قناة “إم بي سي ” الفضائية أن أول تلك الخصال أو الأركان هي الذكاء والفطنة ، وثانيها مخالطة الناس ، أما الركن الثالث فهو الإطلاع والقراءة .

وأكد المغامسي أنه لا إستغناء عن 4 كتب لتحصيل المعرفة والقواعد من الأولين وهي :

كتاب الأخلاق والسير لإبن حزم ، وأدب الدنيا والدين للموردي ، ووفيات الأعيان لإبن الخلكان ، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي .

وقال أنه إذا اختل ركن منها يختل العطاء ، مضيفاً : انا اتعجب لمن يتصدر في القنوات وغير القنوات لأمور الناس العامة والخاصة ، وهو لم يقرأ ، أوكان غير إجتماعي وعلى دراية بأحوال الناس أو تشوبه البلاده .