بالفيديو..«المغامسي» يكشف عن 3 خصال و4 كتب لا غنى عنها إذا أراد الشخص الحكم بين الناس
كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن ثلاث خصال لابد من توفرها بأي شخص يريد أن يحكم بين الناس ويكود قادر على التوجيه والنصيحة والأخذ برأيه .
وأكد “المغامسي ” في برنامج “الأبواب المتفرقة ” على قناة “إم بي سي ” الفضائية أن أول تلك الخصال أو الأركان هي الذكاء والفطنة ، وثانيها مخالطة الناس ، أما الركن الثالث فهو الإطلاع والقراءة .
وأكد المغامسي أنه لا إستغناء عن 4 كتب لتحصيل المعرفة والقواعد من الأولين وهي :
كتاب الأخلاق والسير لإبن حزم ، وأدب الدنيا والدين للموردي ، ووفيات الأعيان لإبن الخلكان ، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي .
وقال أنه إذا اختل ركن منها يختل العطاء ، مضيفاً : انا اتعجب لمن يتصدر في القنوات وغير القنوات لأمور الناس العامة والخاصة ، وهو لم يقرأ ، أوكان غير إجتماعي وعلى دراية بأحوال الناس أو تشوبه البلاده .
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