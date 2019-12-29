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  3. «الغذاء والدواء» تعلن تمديدها مهلة التكامل مع «رصد» للمستحضرات الصيدلانية

«الغذاء والدواء» تعلن تمديدها مهلة التكامل مع «رصد» للمستحضرات الصيدلانية

«الغذاء والدواء» تعلن تمديدها مهلة التكامل مع «رصد» للمستحضرات الصيدلانية
عادل الحربي(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتمديد مهلة التكامل مع نظام « رصد » ، الخاص بالتتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية حتى 31 مارس القادم.

وتفصيلآ، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق مبدأ تجميع الشحنات ” Aggregation ” ، مشيرة لضرورة الالتزام خلال المهلة بجميع العمليات التي تتم على عبوة الدواء من خلال النظام، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما أكدت ” الغذاء والدواء ” على إلزامية التسجيل في نظام « رصد » ، واستخدامه للإبلاغ عن العمليات بواسطة جميع الجهات التي لها علاقة بعمليات الدواء ” تصنيع، استيراد، تخزين، توزيع، وبيع أو استهلاك ” منذ تاريخ 7/1/2019.

ونبهت الهيئة لضرورة استكمال التكامل مع نظام رصد، وذلك قبل التاريخ المُشار له أعلاه.


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