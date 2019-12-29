«الغذاء والدواء» تعلن تمديدها مهلة التكامل مع «رصد» للمستحضرات الصيدلانية

عادل الحربي(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتمديد مهلة التكامل مع نظام « رصد » ، الخاص بالتتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية حتى 31 مارس القادم.

وتفصيلآ، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق مبدأ تجميع الشحنات ” Aggregation ” ، مشيرة لضرورة الالتزام خلال المهلة بجميع العمليات التي تتم على عبوة الدواء من خلال النظام، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما أكدت ” الغذاء والدواء ” على إلزامية التسجيل في نظام « رصد » ، واستخدامه للإبلاغ عن العمليات بواسطة جميع الجهات التي لها علاقة بعمليات الدواء ” تصنيع، استيراد، تخزين، توزيع، وبيع أو استهلاك ” منذ تاريخ 7/1/2019.

ونبهت الهيئة لضرورة استكمال التكامل مع نظام رصد، وذلك قبل التاريخ المُشار له أعلاه.