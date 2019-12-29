«ميار العقارية» تكشف عن وظائف إدارية للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ميار العقارية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، بمسمى وظيفي أخصائي موارد بشرية، والتقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

ولفتت إلى أنه يشترط أن يكون المرشحون للوظائف والمرشحات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة أعمال أو ما يعادلها.

وفيما يتعلق بمميزات الوظيفة جاءت كالتالي:

مكافأة 3000 ريال شهرياً مقدمة من صندوق هدف.

دوام جزئي.

فترة العمل: صباحية.

وأكدت على أن التقديم متاح الأن عبر الرابط التالي هنا