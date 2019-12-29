خبيرة جيولوجيا تتنبأ بزلزال مدمر بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أطلقت الدكتورة فريال بوربيع خبيرة الجيولوجيا الكويتية، تحذيرها من زلزال مدمر سيضرب الكويت خلال الفترة المقبلة، مستندة في ذلك إلى حدوث زلازل خفيفة ومتوسطة تعرضت لها البلد سابقًا.

وأكدت «بوربيع» أن تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة سواء في الكويت أو في دول الجوار، يجب ألا يمر مرور الكرام، إذ يُنذر ذلك بحدوث الزلازل القوية والمدمرة.

وأوضحت أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، سجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة التي تقع مراكزها داخل الكويت، فضلًا عن زلازل حزام زاغروس الممتد من جنوب غربي إيران إلى شرق تركيا عبر العراق.

كما أشارت إلى أن سحب النفط من مكامنه الواقعة في باطن الأرض، يزيد من احتمالية حدوث زلزال مدمر، فيمكن أن يؤدي في ظروف معينة إلى التعجيل بحدوث الزلازل، مطالبة بضرورة العمل على تقليل الأضرار الناتجة عن الزلازل من خلال إقامة المنشآت طبقا للتصميمات الهندسية المقاومة للزلازل.

وفي سياق متصل، علق الفلكي والمؤوخ الكويتي عادل السعدون، على هذه التنبؤات، مؤكدًا أنها غير صحيحة؛ لعدم تمكن أي عالم زلازل التنبؤ بحدوث الزلزال قبل دقيقة من وقوعه، معتبرًا أن الهدف منها إثارة الرعب والخوف بين الناس.