«شيطان» يُثير الجدل.. إبعاد معلم أساء للذات الإلهية بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت مدرسة ابتدائية في الباحة واقعة مُثيرة للجدل بعد أن أقدم معلم على الإساءة للذات الألهية من خلال ورقة امتحان.

وأصدرت لجنة من تعليم الباحة قرارًا يوصى بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة، إضافة لمباشرة الجهات الأمنية للواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل معلم إلى المدرسة الثلاثاء الماضي وصمم على اختبار الطلاب في مادة في وقت غير المقرر في الجدول.

وقام المعلم بتصوير الأسئلة بعد شطب عبارة “الله” وكتابة “الشيطان” في بداية ونهاية الورقة وهي الجملة التي أثارت غضبًا عارمًا.

وكان المعلم قد تهجّم على المدرسة نهاية الأسبوع الذي قبله بالسب والقذف، ثم أشعل سيجارة داخل المدرسة؛ فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت البلاغ وقبضت عليه في حينها.