غسالة الملابس تدور بداخلها طفل وشهادة غريبة لوالدته

واشنطن(صدى):

تواجه أم أمريكية تهمة الإهمال بعد ما تعرض طفلها البالغ 5 أعوام لإصابات خطيرة إثر تشغيل غسالة الملابس أثناء وجوده بداخله ، الأمر الذي كاد أن يودي بحياته .

وذكرت تقارير صحفية أن الطفل وصل المستشفى وهو بملابس داخلية مبللة بصحبة أبيه ، وكان مصاب بكدمات وخدوش في الجزء العلوي بجسده ، قال الأب أنه اتصل بالشرطة عندما علق ابنه في الغسالة .

وبمواجهة الأم هيذر أوليفر (30 عاما) أمام المحكمة ، قالت انها كانت المطبخ وفجأة سمعت صوت غريب يصدر من الغسالة ، وعندما شاهدت ابنها حاولت إخراجه ، لكنها لم توضح كيف دارت الغسالة بينما كان الإبن داخلها .

ولم تقتنع المحكمة بشهادة الأم التي خرجت بكفالة ، لذا لم يتم إسقاط التهمة عنها وقد تتعرض لعقوبة السجن .