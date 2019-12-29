  • الأحد 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غسالة الملابس تدور بداخلها طفل وشهادة غريبة لوالدته

غسالة الملابس تدور بداخلها طفل وشهادة غريبة لوالدته

غسالة الملابس تدور بداخلها طفل وشهادة غريبة لوالدته
واشنطن(صدى):

تواجه أم أمريكية تهمة الإهمال بعد ما تعرض طفلها البالغ 5 أعوام لإصابات خطيرة إثر تشغيل غسالة الملابس أثناء وجوده بداخله ، الأمر الذي كاد أن يودي بحياته .

وذكرت تقارير صحفية أن الطفل وصل المستشفى وهو بملابس داخلية مبللة بصحبة أبيه ، وكان مصاب بكدمات وخدوش في الجزء العلوي بجسده ، قال الأب أنه اتصل بالشرطة عندما علق ابنه في الغسالة .

وبمواجهة الأم هيذر أوليفر (30 عاما) أمام المحكمة ، قالت انها كانت المطبخ وفجأة سمعت صوت غريب يصدر من الغسالة ، وعندما شاهدت ابنها حاولت إخراجه ، لكنها لم توضح كيف دارت الغسالة بينما كان الإبن داخلها .

ولم تقتنع المحكمة بشهادة الأم التي خرجت بكفالة ، لذا لم يتم إسقاط التهمة عنها وقد تتعرض لعقوبة السجن .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *