الحصيني: منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب

عادل الحربي(صدى):

أعلن عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات»، عن منخفض قطبي يؤثر في أجواء المملكة خلال الفترة الحالية.

وقال «الحصيني» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توقع -بإذن الله- منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يكون طقس اليوم الأحد معتدل مائل للبرودة في الأجزاء الشمالية في ساعات الصباح الباكر، على أن يكون معتدل مائل للحرارة في وسط المملكة، ومائل للحرارة في الشرق والغرب.