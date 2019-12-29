الأهلي يحسم مصير «المقهوي» و«المؤشر» في سوق الإنتقالات الشتوية

نواف السالم(صدى):

حسمت الإدارة الأهلاوية مستقبل الثنائي حسين المقهوي وسلمان المؤشر ، معلة التمسك بخدماتهما وعدم الموافقة على بيعهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في يناير .

وكانت أنباء قد تداولت عن انتقال المؤشر لوجهة جديدة في سوق الإنتقال الشتوي أبرزها النصر والوحدة ، فيما تحدث البعض عن تقديم عروض للمقهوي أو انتقاله في صفقة تبادلية ، لكن مدرب الأهلي كريستيان جروس أبقى عليهما .

من ناحية أخرى قدم رئيس الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بعد تهنئة سموه لفريق كرة الطاولة بمناسبة تحقيق الفريق لكأس بطولة غرب آسيا والتي أقيمت بالمنامة ، وتوجيه سموه بتقديم مكافأة مالة للاعبين لهذا الإنجاز .