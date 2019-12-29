مسلسل الانتحار مستمر بالكويت.. وافد تايلندي يشنق نفسه

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت من حالة انتحار جديدة؛ حيث أقدم وافد تايلندي على شنق نفسه بحبل داخل إحدى الشقق بالزور في الأحمدي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة كانت معلقة بحبل داخل إحدى الشقق، وتبين أنها تعود لوافد تايلندي وقد تم نقلها إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية انتحار، بعد أن تبين بأن الوافد توفي بعد أن أقدم على شنق نفسه.

وأكد مصدر أمني على أن رجال الأدلة الجنائية قاموا بمعاينة موقع الانتحار لحسم القضية باعتبارها انتحارا وليست لسبب آخر.