بالفيديو..«المسند» يدعو لتنظيم مسابقات تقنية مثيرة للإهتمام بالمملكة

نايف السالم(صدى):

نشر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية مقطع فيديو لمسابقة ” مصارعة الربوت ” الشهيرة ، داعياً إلى تنظيم مسابقات على غرارها في المملكة .

وأكد ” المسند ” أن مثل تلك المسابقات تحفز الإبتكار وحلول بعض المشاكل التقنية في شكل مثير يشجع على الإقبال عليها .

وقال : كنت أتابع تلك المسابقات التقنية على الBBC في بريطانيا قبل 19 سنة، وتمنيت أن تنتقل الفكرة لدينا لتكون المنافسة على مستوى الجامعات على الأقل، وأن تبادر القنوات في تنظيم مثل هذه المنافسات المحفزة للاختراعات وحلول بعض المشاكل التقنية .