تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وولفرهامبتون المشتعلة اليوم

طلال الغامدي(صدى):

يترقب جماهير الساحرة المستديرة المباراة المثيرة اليوم الأحد بين ليفربول وولفرهامبتون على ملعب ” أنفليد ” ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وستنطلق المواجهة الشرسة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض على قناة “beIN SPORTS 2 HD” ، بصحبة المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف .

وتأتي تلك المباراه بعد فوز ليفربول الساحق على ليستر سيتي برباعية نظيفة ، وفوز منافسه وولفرهامبتون أيضاً على مانشستي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، إلا أن ليفربول لا زال متصدراً للدوري برصيد 52 نقطة .