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تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وولفرهامبتون المشتعلة اليوم

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وولفرهامبتون المشتعلة اليوم
طلال الغامدي(صدى):

يترقب جماهير الساحرة المستديرة المباراة المثيرة اليوم الأحد بين ليفربول وولفرهامبتون على ملعب ” أنفليد ” ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وستنطلق المواجهة الشرسة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض على قناة “beIN SPORTS 2 HD” ، بصحبة المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف .

وتأتي تلك المباراه بعد فوز ليفربول الساحق على ليستر سيتي برباعية نظيفة ، وفوز منافسه وولفرهامبتون أيضاً على مانشستي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، إلا أن ليفربول لا زال متصدراً للدوري برصيد 52 نقطة .


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