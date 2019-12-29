صحف برتغالية: «التحكيم» صنع فوز النصر ضد الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

سلطت مواقع وصحف برتغالية الضوء على مباراة النصر والفيحاء؛ حيث وصفت المباراة بـ ” المجنونة ” .

وذكرت الصحف البرتغالية أن هناك العديد من الأحداث التي وقعت بالمبارة من قبل التحكيم، وهو الأمر الذي دفع مجرى المباراة للتغير لصالح ” النصر ” .

واستعرضت المواقع والصحف البرتغالية ذلك بعنوانين الصحف الخاصة بها، والتي جاء أبرزها أن التحكيم ساهم بشكل كبير في فوز النصر على الفيحاء.

كما ذكروا أن المباراة تضمنت ركلة جزاء غير صحيحة وحالتين طرد ضد الفيحاء، وخي أمور جعلت النتيجة تتغير لصالح النصر ليحقق الانتصار .

يُذكر أن نادي النصر كان قد فاز أمس السبت على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.