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    ديسمبر

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إنفوجرافيك.. «الطب البديل» يوضح احتياطات و محاذير استخدام الكركم

إنفوجرافيك.. «الطب البديل» يوضح احتياطات و محاذير استخدام الكركم
نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام نبات ” الكركم ” في بعض الحالات، خاصة وأن له محاذير يجب مراعاتها.

ونشر ” الطب البديل ” انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح فيه محاذير استخدام الكركم وجاءت كالتالي:

– يجب عدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة.

– لا ينصح بها للمرأة الحامل والمرضع.

– قد يكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة فلابد من أخذ الحيطة والحذر.

– يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيا من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.


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