إنفوجرافيك.. «الطب البديل» يوضح احتياطات و محاذير استخدام الكركم
حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام نبات ” الكركم ” في بعض الحالات، خاصة وأن له محاذير يجب مراعاتها.
ونشر ” الطب البديل ” انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح فيه محاذير استخدام الكركم وجاءت كالتالي:
– يجب عدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة.
– لا ينصح بها للمرأة الحامل والمرضع.
– قد يكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة فلابد من أخذ الحيطة والحذر.
– يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيا من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.
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