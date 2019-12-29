وضع حواجز أوتوماتيكية لتنظيم حركة الحشود بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

وجهت الجهات الأمنية في المسجد الحرام بوضع حواجز أوتوماتيكية؛ لتنظم حركة الحشود.

وجاء ذلك عوضًا عن الحواجز البلاستيكية الحالية، والتي يجري التحكم بها يدويًا.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن نظام الحواجز المنزلقة المزمع تطبيقه يعمل أوتوماتكيًا من خلال لوحة تحكم ويساعد على إدارة الحشود بشكل أفضل.

وذكرت المصادر أن أحد المكاتب الاستشارية يدرس المشروع؛ وذلك تمهيدًا لتنفيذه على أرض الواقع، حيث تم تحديد موقعين لتطبيقه.

والموقع الأول على مداخل الحرم المكي الشريف والآخر على مداخل صحن المطاف، وسيتم وضع هذه الحواجز بشكل دائم.