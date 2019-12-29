انتعاش سوق العقارات بعد بيع عقارين تجاريين بالرياض وتوقعات بإنخفاض الأسعار

حمود العنزي(صدى):

تشهد السوق العقارية انتعاش في حركة البيع والشراء بعد عدة أسابيع من الركود ، وذلك بعد بيع عقاريين تجاريين في مدينة الرياض” حي الصحافة ” بقيمة إجمالية بلغت 567 مليون ريال .

وارتفع نشاط سوق العقارات إلى 44.7% بإجمالي 178.4 مليار ريال وسط توقعات بإرتفاع النشاط إلى 180 .5 مليار ريال بنهاية ديسمبر ليحقق نمو سنوي ملحوظ بعد آداء منخفض على مدار 4 سنوات ، وفقاً لصحيفة محلية .

وتوقع محللون استمرار انخفاض متوسط اسعار الأراضي والعقارات لتنشيط حركة الصفقات والمبيعات لمختلف الأصول العقارية .

وسجل متوسط سعر المتر المربع للراضي السكنية بالمدن الكبر 1537 ريال بالرياض ، و1193 ريال للمتر المربع في جدة ، و1497 ريال للمتر المربع في الدمام .