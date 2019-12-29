  • الأحد 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. انتعاش سوق العقارات بعد بيع عقارين تجاريين بالرياض وتوقعات بإنخفاض الأسعار

انتعاش سوق العقارات بعد بيع عقارين تجاريين بالرياض وتوقعات بإنخفاض الأسعار

انتعاش سوق العقارات بعد بيع عقارين تجاريين بالرياض وتوقعات بإنخفاض الأسعار
حمود العنزي(صدى):

تشهد السوق العقارية انتعاش في حركة البيع والشراء بعد عدة أسابيع من الركود ، وذلك بعد بيع عقاريين تجاريين في مدينة الرياض” حي الصحافة ” بقيمة إجمالية بلغت 567 مليون ريال .

وارتفع نشاط سوق العقارات إلى 44.7% بإجمالي 178.4 مليار ريال وسط توقعات بإرتفاع النشاط إلى 180 .5 مليار ريال بنهاية ديسمبر ليحقق نمو سنوي ملحوظ بعد آداء منخفض على مدار 4 سنوات ، وفقاً لصحيفة محلية .

وتوقع محللون استمرار انخفاض متوسط اسعار الأراضي والعقارات لتنشيط حركة الصفقات والمبيعات لمختلف الأصول العقارية .

وسجل متوسط سعر المتر المربع للراضي السكنية بالمدن الكبر 1537 ريال بالرياض ، و1193 ريال للمتر المربع في جدة ، و1497 ريال للمتر المربع في الدمام .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *