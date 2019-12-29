رياح وأتربة مثارة في 8 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات القليلة الماضية، تحذيراتها من حالة مناخية تسيطر على 8 مناطق مختلفة في المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تتمثل في رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية، على أن تنطلق الحالة في التاسعة من صباح اليوم الأحد في عدة مناطق، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وشمل التحذير منطقة مكة المكرمة وتضمن “الخرمة، المويه، تربة، ورنية”، ومنطقتي ” الحناكية والمهد بالمدينة المنورة، والدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر بالرياض، أما في المنطقة الشرقية فتشمل حفر الباطن وقرية العليا.

وتصل الحالة إلى بيشة وتثليث بعسير، والحائط والسليمث والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق بحائل، وفي الحدود الشمالية تتأثر العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، بينما تضرب بعض محافظات القصيم.