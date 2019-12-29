بالفيديو.. عرض نتائج البحث على جوجل في صور ثلاثية وواقع إفتراضي بخطوات بسيطة
كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة خاصة بالبحث تعرض النتائج بصورة ثلاثية الأبعاد ، يمكن أن تحقق استفادة أكبر وتفاعلية أكبر لمشاهدة الصور من جميع الزوايا .
ونشر المختص التقني عبد العزيز الحمادي فيديو يوضح طريقة استخدام تلك الخاصية لعيش تجربة الواقع الإفتراضي ، بمجرد استخدام محرك البحث وتحديد الصورة واستعراضها بالطريقة المطلوبة من خلال الجوال .
وكانت شركة جوجل قد أعلنت في بداية العام الجاري اطلاق الميزة لإستخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر في عمليات البحث .
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