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  3. بالفيديو.. عرض نتائج البحث على جوجل في صور ثلاثية وواقع إفتراضي بخطوات بسيطة

بالفيديو.. عرض نتائج البحث على جوجل في صور ثلاثية وواقع إفتراضي بخطوات بسيطة

بالفيديو.. عرض نتائج البحث على جوجل في صور ثلاثية وواقع إفتراضي بخطوات بسيطة
وكالات(صدى):

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة خاصة بالبحث تعرض النتائج بصورة ثلاثية الأبعاد ، يمكن أن تحقق استفادة أكبر وتفاعلية أكبر لمشاهدة الصور من جميع الزوايا .

ونشر المختص التقني عبد العزيز الحمادي فيديو يوضح طريقة استخدام تلك الخاصية لعيش تجربة الواقع الإفتراضي ، بمجرد استخدام محرك البحث وتحديد الصورة واستعراضها بالطريقة المطلوبة من خلال الجوال .

وكانت شركة جوجل قد أعلنت في بداية العام الجاري اطلاق الميزة لإستخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر في عمليات البحث .


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