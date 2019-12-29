ستينية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

هبطت طائرة ركاب قادمة من مدينة نيويورك الإلكترونية، اضطراريًا في الرياض؛ لإسعاف إحدى الركاب التي تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة.

وكانت الرحلة في طريقها من نيويورك إلى أبو ظبي ومنها إلى الهند، عندما شعرت مسافرة من الجنسية الهندية 60 عامًا، بآلام شديدة في منطقة الصدر، لتطلب ابنتها المساعدة، فيما أعلنت الطائرة حالة الطوارئ وطلبت الهبوط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وانتظر الطائرة طاقم طبي مجهزة لإسعاف المريضة، وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهي الآن في حالة مستقرة.