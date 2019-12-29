مستشفى الدلم يساهم في إنقاذ مريض من بتر قدمه وعلاج عائلته بعد حادث مروري

الخرج(صدى):

تعامل الفريق الطبي في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في مساء يوم الثلاثاء السابع و العشرين من ربيع الثاني ١٤٤١هـ مع عائلة مصابة جراء حادث مروري تنوعت إصاباتهم ما بين كسور و خلع لكاحل رب الأسرة الذي يبلغ من العم

و سارع الفريق الطبي بقيادة أخصائي العظام الدكتور أحمد سالم فور وصول الحالة بواسطة الهلال الأحمر، بمباشرة المصابين التي شملت رجل و زوجته مع طفلهم الذي أصيب بكسر في يده تطلب عمل جبيرة عاجلة، في حين تقرر إدخال الأم إلى الملاحظة الداخلية لمتابعة حالتها الصحية و الاطمئنان عليها بعد إصابتها بعدة رضوض. في حين قرر الدكتور أحمد سالم إجراء استرجاع للكاحل المخلوع لقدم الزوج قبل أن يعمل جبيرة خلفية للقدم و الاطمئنان على الدورة الدموية بالقدم المخلوع بعد الرد مما ساعد على حفظ قدم المريض من عملية بترها بالإضافة إلى تجبير كسر الفخذ بعد تثبيته. فيما تقرر تحويله لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكاحل.

بدوره تابع سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى الحالة و أوصى بتقديم كل ما يلزم لكافة المصابين وقال: مستشفى الدلم يقع على طريق الجنوب الدولي وهو ما يحتم علينا أن نكون دوماً في أعلى درجات الجهوزية لمثل هذه الحالات و الحوادث. كما قدم شكره لكل من ساهم في علاج و مباشرة الحادث.