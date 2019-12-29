مشعوذ أوروبي يوهم زبائنه بعلاج جميع مشاكلهم

أبوظبي(صدى):

ألقت شرطة أبوظبي القبض على مشعوذ من الجنسية الأوروبية، متلبساً وهو يمارس السحر والشعوذة، موهماً زبائنه بقدرته على معالجة مشكلاتهم النفسية والأسرية.

وكان المتهم قد اتخذ من شقته ببناية في مدينة أبوظبي مكاناً للقاء زبائنه بمواعيد مسبقة، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدّعياً قدرته على شفائهم، مقابل مبلغ مالي.

ووضع رجال التحريات خطة محكمة للقبض عليه متلبساً وهو يمارس الشعوذة والدجل، مستخدماً حيلاً وطقوساً وهمية.