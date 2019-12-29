أول تعليق من شيرين على استخدام كلمة «عوانس» بحفل الرياض

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على واقعة استخدامها لكلمة «عوانس» في ردها على منتقديها من النساء، خلال حفلتها الأخيرة في المملكة.

وأوضحت شيرين أن قسوتها في الرد جاءت ردًا على الهاشتاج الذي تم تدشينه تحت عنوان «اخرسي يا شيرين» بسبب قولها إن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.

وقالت: فى حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له، فأنا رديت رد في قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية، لكن أنا انجرحت.

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