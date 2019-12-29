أول تعليق من شيرين على استخدام كلمة «عوانس» بحفل الرياض
علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على واقعة استخدامها لكلمة «عوانس» في ردها على منتقديها من النساء، خلال حفلتها الأخيرة في المملكة.
وأوضحت شيرين أن قسوتها في الرد جاءت ردًا على الهاشتاج الذي تم تدشينه تحت عنوان «اخرسي يا شيرين» بسبب قولها إن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.
وقالت: فى حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له، فأنا رديت رد في قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية، لكن أنا انجرحت.
اقرأ أيضًا:
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31894 ] نشر منذ 60 دقيقة
هونيها يا شرين و تهون
ال الشيخ[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 3 دقائق
«اخرسي يا شيرين» بسبب قولها إن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.