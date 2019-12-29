بعدما عاشت 57 عامًا..نفوق عميدة حيوانات وحيد القرن في العالم
نفقت أنثى وحيد القرن الأكبر سنا في العالم، وتدعى فاوستا، عن عمر 57 عاما، داخل محمية طبيعية في تنزانيا.
ويعتقد أن فاوستا نفقت لسبب طبيعي، وفقا للسلطات في منطقة نغورونغورو المحمية شمالي تنزانيا.
وبحسب السجلات فإن فاوستا عاشت أكثر من أي وحيد قرن في العالم، حيث يقدر العلماء أن حيوان وحيد القرن يمكن أن يعيش لمدة تتراوح بين 37 و43 عاما في البرية، فيما يمكن أن يصل عمره إلى 50 عاما إذا ما حظي برعاية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31894 ] نشر منذ 47 دقيقة
اوكي
ابو سطام[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 دقائق
لله في خلقه شؤون