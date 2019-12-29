ضاحي خلفان: ما فائدة قطر من جرجرة أردوغان لمحاربة العرب؟

أبوظبي(صدى):

تزامنًا مع محاولات التدخل التركي في الشؤون الليبية، طرح نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، عدة أسئلة، مستنكرًا الوضع الحالي.

وتسائل خلفان قائلا: لماذا لا يترك أردوغان العرب وشأنهم ما دخله في نزاعات امتنا العربية هذا الاتاتوركي.

وأضاف: ما فائدة قطر من جرجرة أردوغان لمحاربة العرب ؟؟لماذا تمول قطر كل عدو للامة العربية.

وتابع: هل من ناصح لقطر يمكن أن ينصحها عن هذا التهور والغباء؟.

وكان ناشطون ليبيون وثقوا مقاطع فيديو لعدد من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا، لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية.

ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة مؤخرا، بأنه قد يرسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك.

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