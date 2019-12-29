هولندي متطرف يقيم مسابقة رسوم مسيئة للرسول ﷺ

أمستردام(صدى):

أعاد النائب الهولندي المتطرف المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية لنبي الله محمد ﷺ وذلك بعد أكثر من عام من إلغاء مثل هذه المسابقة خشية حدوث هجمات في هولندا.

ودعا فيلدرز الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن، قائلا: يجب أن تسود حرية التعبير.

وسبق أن تسببت خطط إجراء هذه المسابقة في مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا.

يذكر أن تويتر قد حجبت حساب النائب المعادي للإسلام على موقع التواصل الاجتماعى بسبب سلوكه الذي يحض على الكراهية.