أب يعذب ابنته ويوثقها بالحبال لمدة شهر لتأديبها!

القاهرة(صدى):

تعرضت طفلة مصرية عمرها 14 عامًا، إلى التعذيب على يد والدها وزوجته، اللذان قاما بتوثيقها بالحبال وحبسها لمدة شهر متواصل، مبررين ذلك بخروجها المتكرر من المنزل.

وكانت الشرطة المصرية تلقت بلاغا بوصول طفلة مصابة بجروح بالقدمين والذراعين، وتعرضها للتعذيب وفي حالة صحية ونفسية سيئة.

وكشفت التحريات أن الطفلة تعرضت للتعذيب والتوثيق بالحبال على يد والدها وزوجته، وذلك لمدة شهر متواصل، لكنها تمكنت من فك قيودها والهروب من المنزل.

وألقت الشرطة القبض على الأب وزوجته، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.