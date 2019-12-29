مصرع مذيعة رياضية شهيرة في تحطم طائرة

واشنطن(صدى):

أسفر تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، السبت، عن مصرع 5 أشخاص بينهم الصحفية والمذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، صاحبة الـ 30 عاما.

وكانت كارلي التي تعمل لصالح شبكتي كوكس سبورتس، وإي إس بي إن، الرياضيتين، في طريقها إلى أتلانتا لحضور مباراة كرة قدم أمريكية بين جامعة ولاية لويزيانا وأوكلاهوما..

واصطدمت الطائرة بكابل كهرباء، عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا، وتحطمت على بعد 1.6 كيلومتر إلى الغرب من مطار لافاييت، بعد قليل من إقلاعها من المطار.