لديه خادمة غير مسلمة..هل يجوز المرور معها من طريق مكة..«المغامسي» يوضح

علي القحطاني(صدى):

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، حكم من لديه خادمة غير مسلمة، في المرور بسيارته معها من طريق مكة المكرمة.

ورد المغامسي على سؤال متصل ببرنامج الأبواب المتفرقة، حيث قال المتصل: « أنا مقيم في جدة ومعي خادمة غير مسلمة هل يجوز لي المرور بالسيارة بها من أطراف مكة بدون توقف؟» .

وأكد المغامسي أنه لا يجوز، قائلا: في مكة لا بد أن تذهب مع الطريق الذي صنعته وزارة النقل لغير المسلمين لا تدخل بها مكة مرورًا ولا بقائًا، مشيرًا إلى أن مكة بحسب ما ذكر في النص القرآني لا تُدخل من قبل غير المسلمين.