بالأرقام..آلاف المحتاجين انتفعوا من فائض ولائم مهرجان الإبل

حمود العنزي(صدى):

كشفت جمعية خيرات لحفظ النعمة، أن آلاف المحتاجين في المملكة، ينتفعون من الولائم اليومية التي تقام لضيوف مهرجان الإبل المقام حاليًا.

ويحصل المحتاجون على الوجبات المجانية التي توفرها الجمعية بعد انتهاء الولائم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة.

ويحرص ملاك الإبل المشاركة في المهرجان، على إكرام ضيوفهم الذين قدموا للتشجيع في منافسات السباقات والمزايين.

وأوضحت الجمعية أنها تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من توفير وجبات مجانية لأكثر من 2700 محتاج، مستفيدةً من الفائض الكبير للأطعمة التي تعقب الولائم في المهرجان، حيث يتم ذبح مئات الرؤوس من الأغنام والأبل يوميًا، وطهي آلاف الكيلوجرامات من الأرز.