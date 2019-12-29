ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

طلال الغامدي(صدى):

وصل فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على بيرنلي ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

فيما أنقذ التعادل توتنهام هوتسبير 2-2 مع نوريتش سيتي متذيل الترتيب في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

فيما، حقق فريق ليستر سيتي، الفوز على مضيفه وست هام يونايد بهدفين لهدف، محتلا المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط خلف ليفربول المتصدر.

وارتقى توتنهام هوتسبير للمركز الخامس برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون.

بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يحتل نوريتش سيتي المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.