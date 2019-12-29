فيديوهات إباحية ورسائل جنسية تقود الزوجة الخائنة إلى حبل المشنقة 

القاهرة(صدى):

اتفقت ربة منزل مصرية مع عشيقها للتخلص من زوجها عن طريق وضع السم في طعامه من أجل أن يصفو لهما الجو وأخذ الميراث.

وتفصيلا، وضعت زوجة مصرية السم في طعام زوجها للتخلص منه بالاتفاق مع عشيقها، وأبلغت الجيران وأقاربه أنه مات طبيعي وسقط في حمام الشقة مغشيًا عليه.

واكتشف شقيق الزوج القتيل بعد وفاته محادثات جنسية وصور ومقاطع فيديو إباحية على هاتف زوجة أخيه الخائنة وعشيقها، وعلي الفور توجه للشرطة وقدم بلاغ ضدها بتورطها في وفاة شقيقه، حيث أمرت النيابة بحبسها وعشيقها على ذمة التحقيقات.