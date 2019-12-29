هجوم قاسي على أصالة من متابعيها بسبب عزيزة جلال 

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لانتقادات واسعة جراء قيامها بترك علامة “إعجاب” على منشور ينتقد عودة الفنانة عزيزة جلال للغناء مرة أخرى بعد توقفها لمدة طويلة تجاوزت 34 عامًا، وجاء ذلك في حفل فى مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا.

يذكر أن أصالة عقبت في وقت سابق على عودة عزيزة جلال للغناء عبر تغريدة نشرتها في حسابها على موقع “تويتر” قال فيها: “عودة السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبه آخرها أدائها كيف كان، فهذه هي المرّة الأولى الّتي تغنّي فيها، بعد انقطاع سنين وهذا ليس أمراً سهل، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها والقادم بلا شكّ أجمل”.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقض واضح في رأي أصالة فانهالت عليها الانتقادات.