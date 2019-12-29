توجيه من أمير المدينة باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في المحافظات 

نايف السالم(صدى):

أصدر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، توجيها عاجلا باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة، والتنسيق مع وكالة الإمارة للشؤون التنموية لإقرار خطط العمل وتنفيذها بواسطة كفاءات تمتلك الخبرة في الشأن التنموي.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال أعمال الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الرابعة على أهمية ممارسة مجلس المنطقة صلاحياته الرقابية التي نص عليها نظام المناطق، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لمعالجة مكامن الخلل في أدائها.

وشدد على ضرورة التحلي بالشفافية الكاملة في التعاطي مع الشأن العام، ومن ذلك إيضاح أسباب تأخُّر أو تعثر المشاريع الجاري تنفيذها متى وُجدت؛ لكي يتاح للجميع فرصة التعرف على وضع تلك المشاريع بوصفهم شركاء التنمية، واستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم.