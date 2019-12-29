التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم بين المملكة والكويت بشأن المنطقة المقسومة 

علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الحدود في الخارجية الكويتية أن صاحب السمو الملكي ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان أصر على تطبيق مفهوم السيادة الشاملة والكاملة لكلا البلدين.

ونظمت الاتفاقيات بين المملكة والكويت العلاقة في المنطقة المقسومة، حيث أن هناك آلية لإدارة الثروة المشتركة تسمى عمليات الوفرة المشتركة وهم يسمونها عمليات الخفجي المشتركة والاستثمار بيننا وبين المملكة لا حدود له

وتناولت مذكرة التفاهم بين الكويت و المملكة كل أوجه التعاون بما فيها الاستثمار في البحر وحقل الدرة والحقول على الخط الدولي النهائي وآليات حقل الخفجي وعودة الإنتاج، كل ذلك انعكاس لمذكرة الاتفاق الملحق.

ورسخت الإنجازات الاستراتيجية العلاقات الكويتية السعودية في احترام كامل لحقوقهما ومصالحهما المشتركة، حيث أن اتفاق 1965 خلق استثناء واحدا هو احترام الامتيازات القائمة الكويتية والسعودية بكل تفاصيلها في المنطقة المقسومة ما رتب وضعا فوق مستوى قوانين البلدين.