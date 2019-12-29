عبدالرزاق حمدالله يعلق على لقب « هداف العالم »

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، على حصوله على لقب هداف العالم بعد تسجيله ” هاتريك ” في شباك الفيحاء خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس السبت، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد عبدالرزاق حمدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: ” سعيد للغاية بتحقيق هداف العالم في 2019 برصيد 57 هدفاً، وأشكر فريقي وخاصة اللاعبين على مساعدتهم لي، وكذلك مشجعي النادي.. أتطلع إلى سنة أخرى ناجحة، وشكراً للجميع ” .

وأحرز حمدالله، الهدف 57 متخطياً البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي أحرز 54 هدفاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي هز الشباك خمسين مرة خلال العام الجاري.