بالفيديو.. وليد الجيلاني يشعل ليلة اليمن السعيد بالبوليفارد

أميرة خالد(صدى):

أحيا الفنان أحمد فتحي وفؤاد عبد الواحد وعوض بن ساحب ووليد الجيلاني وحسين محب، نجوم الفن اليمني، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد ضمن موسم الرياض.

وفي السياق نفسه، أشعل الفنان وليد الجيلاني الحفل؛ ليندمج جمهور ليلة اليمن بـ ” يا ليالي يا ليالي.. قالوا إن الحب حالي.. ما السبب في ضيق حالي”؛ ليطرب الحضور في مسرح أبو بكر سالم.