بالفيديو.. وليد الجيلاني يشعل ليلة اليمن السعيد بالبوليفارد
أحيا الفنان أحمد فتحي وفؤاد عبد الواحد وعوض بن ساحب ووليد الجيلاني وحسين محب، نجوم الفن اليمني، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد ضمن موسم الرياض.
وفي السياق نفسه، أشعل الفنان وليد الجيلاني الحفل؛ ليندمج جمهور ليلة اليمن بـ ” يا ليالي يا ليالي.. قالوا إن الحب حالي.. ما السبب في ضيق حالي”؛ ليطرب الحضور في مسرح أبو بكر سالم.
#ياليالي_ياليالي
قالو ان الحب حالي
ماالسبب في ضيق حالي
حفل الفنان #وليد_الجيلاني في #ليلة_اليمن_السعيد#روتانا_موسيقى#موسم_الرياض pic.twitter.com/YC3n4wqxRs
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 28, 2019
#باشل_حبك معي بالقيه زادي.. ومرافقي في السفر
وباتلذذ بذكرك في بلادي.. في مقيلي والسمر
حفل الفنان #وليد_الجيلاني في #ليلة_اليمن_السعيد#روتانا_موسيقى#موسم_الرياض pic.twitter.com/JGtCx1cmiJ
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 28, 2019
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