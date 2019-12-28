خالد البلطان : إذا لم يكن أمامي خصم سوى الأهلي فالأمر بسيط

السبت 28
ديسمبر
يحليلك ماصنعك غير الاهلي😊😂كنت محشور مالك حس ومتخوف واضح عليك باالمدرجات💔😂بعدين الكل شاهد اللعب على باب واحد بس عدم توفيق وجروس مخربها بلعيبه منتهين بس ننتظرك باالجوهره صبرك بس😂
الشباب من دائم يدبغ الاهلي ماهي جديده لكن المره ذي ماقال حسينوه —————
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 31 دقيقة
يحليلك ماصنعك غير الاهلي😊😂كنت محشور مالك حس ومتخوف واضح عليك باالمدرجات💔😂بعدين الكل شاهد اللعب على باب واحد بس عدم توفيق وجروس مخربها بلعيبه منتهين بس ننتظرك باالجوهره صبرك بس😂
زائر[ عدد التعليقات: 2724 ] نشر منذ 11 دقيقة
الشباب من دائم يدبغ الاهلي ماهي جديده لكن المره ذي ماقال حسينوه —————