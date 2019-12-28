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  3. خالد البلطان : الله جاب لنا الأهلي عشان نعود

خالد البلطان : الله جاب لنا الأهلي عشان نعود




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14748 ] نشر منذ 22 دقيقة

مدري اصلا اشلون فزت😂جابه لك وحشرك في ملعبك حتى المسيليم ما شفناه اخذ غفوه😊😂مع العلم الأهلي متخبط من زمان وماهو بوضعه الطبيعي لكن بيرجع بإذن

[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 3 دقائق

هههههههههه الشبابيين تعشو ضفادع اليوم ههههههههههههههه

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