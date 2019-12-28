جمعية طريف تطلق مبادرة مع « جود الإسكان » لسداد إيجارات الأسر الأشد حاجة

سلطان الهوير(صدى):

أعلنت جمعية طريف الخيرية مبادرة جديدة لها بالتعاون مع منصة جود للاسكان تتمثل في سداد إيجارات الأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي تتمثل في ان تكون الأسرة مسجله في الضمان ومستحقه في بوابة سكني وعددهم 3 فما فوق وأهم شرط أن تملك الأسرة عقد إيجار موثق في موقع ايجار (عقد إلكتروني) وتنطبق عليه شروط الاستحقاق في جمعية طريف الخيرية.

وقد نشرت رابط للتسجيل لديها للاستفادة من هذه المبادرة عبر من هنــــــا.

الجدير بالذكر ان جمعية طريف الخيرية والتعاون مع الإسكان التنموي وفرت سكن لعدد يزيد عن مائة وعشرين أسرة ممن انطبقت عليهم الشروط على نظام حق الانتفاع بايجار شهري مقداره مأئتي ريال شهريا تخصم من استحقاق الضمان.

كم سعت عبر منصة جود لتحظي عبر هذه المنصه المباركه الي تمليك اكثر 25 أسرة مساكن مناسبه لهم وبقية الأسر تسجل في المنصة تباعا.

حيث لاقت منصه جود اقبالا واسعا من التبرعات والدعم من التجار عبر هشتاق #يلاندعمجود الذي تم تداوله بشكل واسع.

حيث صرح بذلك رئيس جمعية طريف الخيرية الشيخ محمد بن مطر الحازمي الذي بدوره تقدم بالشكر الجزيل لاعضاء مجلس الإدارة في الجمعيه دعمهم وموافقتهم على تلك المبادرات التي تخدم أهداف الجمعيه وتصب في المصلحه العامة لتساهم في تحقيق الرؤية المباركة رؤيه 2030 التي تسعي الي راحه المواطن بمتابعه حثيثه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين حفظهم الله.