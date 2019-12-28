أنواع الدفوع في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص

نايف السالم(صدى):

يحظر النظام حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهرًا، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.

وتوجد عدة دفوع في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص، ومنها أن يكون: السلاح في طور الترخيص وهناك خلل تقني حال دون ذلك، السلاح يعود لمتوفى وورثه المقبوض عليه قريبا، السلاح اثري وتاريخي وغير صالح للاستخدام وتم اقتناءه للتراث، والسلاح تالف ولا يعمل آليا، ولم يتم فحص السلاح فنيًا للتأكد مما ذكر.

وكانت النيابة العامة، قد أكدت أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، ويعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.