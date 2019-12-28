وزارة الحرس الوطني توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية غداً الأحد، لافتة إلى أن الفئات المستهدفة: خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

وأوضحت الوزارة، أن من بين الفئات المستهدفة أيضًا، خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)؛ لافتة إلى أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

وأكدت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة؛ بينما جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وقالت أنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح؛ بينما الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

تاريخ التقديم الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 1441/5/3هـ حتى الخميس الموافق 1441/5/7هـ؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــا .