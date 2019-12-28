بالفيديو.. حقيقة وجود دواء ياباني يشفي من السرطان والسكري في 15 دقيقة
كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، حقيقة وجود دواء من إنتاج دولة اليابان يشفي من مرضي السرطان والسكري في 15 دقيقة فقط.
وأوضح ” الخضيري ” في مداخلة مع برنامج تفاعلكم، على قناة العربية: ” لا صحة لوجود دواء ياباني يشفي من السرطان والسكري في 15 دقيقة.. فهذا لا يحدث إلا في المسلسل الكرتوني ” باباي ” ؛ ساخرًا بأنه إذا وجد ذلك الدواء السحري لأغلقت المستشفيات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89974 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاك الله خير يادكتور ,,