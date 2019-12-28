بالفيديو.. حقيقة وجود دواء ياباني يشفي من السرطان والسكري في 15 دقيقة

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، حقيقة وجود دواء من إنتاج دولة اليابان يشفي من مرضي السرطان والسكري في 15 دقيقة فقط.

وأوضح ” الخضيري ” في مداخلة مع برنامج تفاعلكم، على قناة العربية: ” لا صحة لوجود دواء ياباني يشفي من السرطان والسكري في 15 دقيقة.. فهذا لا يحدث إلا في المسلسل الكرتوني ” باباي ” ؛ ساخرًا بأنه إذا وجد ذلك الدواء السحري لأغلقت المستشفيات.