مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدنيًا في الحديدة

عدن(صدى):

استهدفت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران مدنيًا قنصا في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.

وقال مصدر عسكري: إنّ الحادثة وقعت في منطقة المتينة عندما استهدف قناص من مليشيا الحوثي الإرهابية مدنيًا يمنيًا أمام منزله في وقت سابق اليوم.

وهرع مسعفون محليون إلى المكان لإسعاف المواطن ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة في الحال نتيجة إصابته برصاصة في رأسه.

من جهة ثانية صدت وحدات من الجيش اليمني هجومًا لمليشيا الحوثي الإرهابية غرب مديرية حيس، في الجنوب الشرقي للحديدة.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش رصدت مجاميع من المليشيا الحوثية الإرهابية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع بغرب المديرية وتمكنت من استهدافها وإجبارها على التراجع.