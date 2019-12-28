مدير جامعة شقراء يتفقد مشاريع الجامعة بالمحافظة ويتابع مراحل العمل فيها

سعيد العجل(صدى):

قام معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري بجولة على المشاريع القائمة بجامعة شقراء بمحافظة شقراء، رافق معالي مدير الجامعة في هذه الجولة وكيل الجامعة سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور سعد بن أحمد الزهراني، و وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سليمان السياري.

، وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة؛ للاطلاع على سير مشروع مبنى الإدارة العامة والعمادات المساندة، والذي وصل الإنجاز فيه -ولله الحمد- إلى نسبة 97%. يقع المبنى ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 127 ألف متر مربع شاملة الموقع العام المحيط بالمبنى الذي يتألف من 5 طوابق، وبدروم بمساحة إجمالية للأدوار تزيد عن 43 ألف متر مربع تستوعب مايزيد عن 600 موظف، وروعي في تصميم المبنى أن يكون متماشيا مع أفضل المواصفات الفنية من خلال تنفيذ واجهات زجاجية تعمل على توفير الإضاءة بالمبنى، وكذلك التكسية الخارجية بالرخام الطبيعي مع بهو رئيسي داخلي يزيد ارتفاعه عن 26 متر تتنوع تشطيبات أرضياته الداخلية مابين الرخام الطبيعي والبورسلان، والموكيت الفاخر، ويحيط بالمبنى من الخارج أرضيات ذات تشطيبات متعددة من الجرانيت، والخرسانة المطبوعة والأنترلوك الديكوري تم التنسيق بين توزيعها بحيث تكون متوافقة معماريا وبصريا من حيث الشكل واللون، وتشمل على مايزيد عن 400 عمود إنارة، وممشى مغطى بالخيام المدعمة بالشد الإنشائي، ومسطحات خضراء بشبكة ري تعمل أوتوماتيكيا، ومواقف سيارات لعدد 657 سيارة .

كما شملت الجولة المستودعات المركزية التي بلغ نسبة الإنجاز فيها 70% ؛حيث يقع المبنى ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 18 ألف متر مربع شاملة الموقع العام المحيط بالمبنى الذي يتضمن مساحة تخزين تزيد عن 3800 متر مربع مزودة بأرصفة تحميل خارجية مع مساحة أمامية مسفلتة للشاحنات بمساحة 2500 متر مربع، وتصل القدرة التخزينية للسيارات داخل المستودع إلى 53 سيارة، وعدد 8 باصات كما تم تزويد المبنى الإداري الملحق بالمستودع والخاص بالموظفين بمواقف سيارات خارجية تستوعب 42 سيارة ، ويراعي تصميم المبنى الجديد أحدث أنظمة السلامة من خلال تزويده بنظام الإنذار المبكر للحريق، وأنظمة مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني، والأكواد العالمية بما يحفظ الأرواح والممتلكات.

كما شملت الجولة مبنى كلية التربية للبنين الذي بلغ نسبة الإنجاز فيه 97% ،ويقع المبنى ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 98 ألف متر مربع شاملة الموقع العام المحيط بالمبنى الذي يتألف من 3 طوابق بمساحة إجمالية للأدوار تزيد عن 29 ألف متر مربع تشمل 14 قاعة دراسية، وعدد 52 معملا علميا يجري تجهيزها وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتستوعب عدد 1800 طالب خلاف المكاتب الإدارية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وقد شملت التشطيبات الخارجية للمبنى واجهات زجاجية تعمل على توفير الإضاءة الطبيعية داخل المبنى، وكذلك التكسية الخارجية بالجرانيت عالي الجودة بينما تشمل تشطيبات أرضيته الداخلية الرخام الطبيعي والبورسلان والموكيت، ويحيط بالمبنى من الخارج ما يزيد عن 290 عمود إنارة، وممرات للمشاة ومواقف سيارات تتسع لعدد 576 سيارة.

كما شملت الجولة مشروع مجمع كليات البنات بمحافظة شقراء الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 82% حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمجمع 172.400ألف متر مربع، ويتضمن المشروع أعمال الموقع العام وتشمل البنية التحتية للمجمع؛ لتزويد مباني الكليات والمباني الأخرى بخدمات التغذية بالمياه والصرف الصحي، وشبكة مكافحة الحريق ونظام الإنذار ضد الحريق، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المباني الخدمية والمساندة منها المسرح ويتسع لعدد 400 فرد، بالإضافة إلى مبنى المكتبة، ومبان مثمنة الشكل مع كافة التشطيبات للأرضيات من أرصفة وأنترلوك ديكوري، وتم إضافة مسطحات خضراء بالثيل الصناعي، وأخرى بالنجيل الطبيعي، والنباتات مزودة بشبكة ري ،وتم مراعاة توفير شبكة طرق بمساحة 18 ألف متر مربع أمام المجمع؛ لتسهيل الحركة المرورية للسيارات والباصات مزودة بمواقف انتظار تتسع لعدد 335 سيارة وعدد 48 باص.

وتندرج هذه الجولة تحت حرص إدارة الجامعة على الوقوف على احتياجات الجامعة، و توفير بيئة تعليمية مثالية لطلبة الجامعة؛ مما يحقق المزيد من التفوق الأكاديمي والمهني للجامعة وطلبتها.