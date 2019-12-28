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« الغذاء والدواء » تضبط مصنعين للمياه المعبأة في الرياض والخرج 

« الغذاء والدواء » تضبط مصنعين للمياه المعبأة في الرياض والخرج 
علي القحطاني(صدى):

ضبطت هيئة الغذاء والدواء  مصنع لمياه الشرب المعبأة في الخرج؛ لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاته.

وأبانت الهيئة، في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” ،  أنه تم ضبط آخر في الرياض استخدم بولي كربونات معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادرة الكميات المنتجة والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.

وعرضت الغذاء والدواء صورًا للمصنع الذي تم ضبطه في الخرج والمصنع الآخر في الرياض.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة

مافي افضل وانظف من المياه الحكوميه
فقط نظف خزانك واشرب ووفر قروشك
وتعب جيب الدبه وودي الدبه.

المياه الحكوميه موزونه ومضبوطه تحت رقابه ومسؤوليه مشدده .

وان كنت منت ضامن نظافة خزانك فهل تضمن نظافة خزانات شركات مياه التعبئه
التجاريه !!!!!!

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 10 دقائق

شاهدوا كيف تتعرض سيارات توزيع المياه المعبأه في الشوارع تحت حرارة الشمس لمدة ساعات وهذا يجعل تفاعل البلاستيك مع المياه على حساب صحتنا وصخة اسرنا

[ عدد التعليقات: 3423 ] نشر منذ 6 دقائق

فرع جبل علي

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