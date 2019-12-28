« الغذاء والدواء » تضبط مصنعين للمياه المعبأة في الرياض والخرج 

علي القحطاني(صدى):

ضبطت هيئة الغذاء والدواء مصنع لمياه الشرب المعبأة في الخرج؛ لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاته.

وأبانت الهيئة، في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” ، أنه تم ضبط آخر في الرياض استخدم بولي كربونات معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادرة الكميات المنتجة والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.

وعرضت الغذاء والدواء صورًا للمصنع الذي تم ضبطه في الخرج والمصنع الآخر في الرياض.