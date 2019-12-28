« الغذاء والدواء » تضبط مصنعين للمياه المعبأة في الرياض والخرج
ضبطت هيئة الغذاء والدواء مصنع لمياه الشرب المعبأة في الخرج؛ لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاته.
وأبانت الهيئة، في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” ، أنه تم ضبط آخر في الرياض استخدم بولي كربونات معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادرة الكميات المنتجة والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.
وعرضت الغذاء والدواء صورًا للمصنع الذي تم ضبطه في الخرج والمصنع الآخر في الرياض.
زالي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 22 دقيقة
مافي افضل وانظف من المياه الحكوميه
فقط نظف خزانك واشرب ووفر قروشك
وتعب جيب الدبه وودي الدبه.
المياه الحكوميه موزونه ومضبوطه تحت رقابه ومسؤوليه مشدده .
وان كنت منت ضامن نظافة خزانك فهل تضمن نظافة خزانات شركات مياه التعبئه
التجاريه !!!!!!
وحيد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 10 دقائق
شاهدوا كيف تتعرض سيارات توزيع المياه المعبأه في الشوارع تحت حرارة الشمس لمدة ساعات وهذا يجعل تفاعل البلاستيك مع المياه على حساب صحتنا وصخة اسرنا
محمد[ عدد التعليقات: 3423 ] نشر منذ 6 دقائق
فرع جبل علي