تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في اتهامها ب « التحريض على الفجور »

القاهرة(صدى):

قامت محكمة جنح مستأنف الجيزة بمصر، السبت، بتأييد الحكم الصادر ضد الراقصة الروسية، يكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة»، بحبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بـ«التحريض على الفسق والفجور»، حيث قررت رفض الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

يذكر أن النيابة العامة المصرية وجهت للراقصة جوهرة تهمًا بـ«التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والعمل دون ترخيص».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، كما تظهر فيه الراقصة في إشارة منها لأجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.