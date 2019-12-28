أول تعليق لجروس على الخسارة الثقيلة للأهلي أمام الشباب 

نواف السالم(صدى):

عقب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام مضيفه الشباب، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: ” بدءنا المباراة بشكل جيد، في أول ربع ساعة، وبعد ذلك تراجعنا في المباراة، واستقبلنا هدف بخطئ في نصف الملعب ” .

ولفت جروس: ” كان ينقصنا السرعة وخلق شيء جديد داخل أرضية الملعب، كنا نريد الفوز وافتتاح التسجيل في المباراة، وهذا دائمًا هدف الفريق في جميع المباريات ” .

وتابع: ” عمر السومة كان جاهز على الأقل لمدة 45 دقيقة، وننتظر منه الكثير في الفترة القادمة ” ، مشيرا: ” لا نحتاج اللاعب رقم 10 في الملعب كصانع ألعاب صريح، ولكن نحتاج أن يكون جميع الفريق صناع لعب ” .

وكان الأهلي خسر أمام الشباب بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري المحترفين.