أول تعليق لجروس على الخسارة الثقيلة للأهلي أمام الشباب
عقب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام مضيفه الشباب، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: ” بدءنا المباراة بشكل جيد، في أول ربع ساعة، وبعد ذلك تراجعنا في المباراة، واستقبلنا هدف بخطئ في نصف الملعب ” .
ولفت جروس: ” كان ينقصنا السرعة وخلق شيء جديد داخل أرضية الملعب، كنا نريد الفوز وافتتاح التسجيل في المباراة، وهذا دائمًا هدف الفريق في جميع المباريات ” .
وتابع: ” عمر السومة كان جاهز على الأقل لمدة 45 دقيقة، وننتظر منه الكثير في الفترة القادمة ” ، مشيرا: ” لا نحتاج اللاعب رقم 10 في الملعب كصانع ألعاب صريح، ولكن نحتاج أن يكون جميع الفريق صناع لعب ” .
وكان الأهلي خسر أمام الشباب بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري المحترفين.
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