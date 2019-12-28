«شتاء الرياض»: هذه الفعاليات اللي تشمل تذاكرها دخول منطقة وينتر وندرلاند

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب “شتاء الرياض” اليوم السبت، عن الفعاليات التي تشمل تذاكرها دخول منطقة وينتر وندرلاند، والفعاليات الأخرى التي لا تشمل تذاكرها دخول المنطقة.

وقال إن فعاليات لونا سينما والحفلات الغنائية تشمل تذاكرها دخول المنطقة، حيث تم شراء التذاكر الشاملة لسعر الدخول يمكن الاستمتاع بفعاليات “فوت بارك” و فندق الهروب ومعرض ريال مدريد ومعرض ليجو عجائب الدنيا.

وأضاف أن الفعاليات التي لا تشمل تذاكرها دخول المنطقة هي الفعاليات والألعاب التي تباع داخل وينتر وندرلاند.

وتابع : عند شرائك التذاكر التالية: تجربة المطعم المعلق وكرنفال الرعب. كما أن الدخول مجانا لذوي الإعاقة وللأطفال تحت سن الخامسة.