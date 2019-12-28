بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل بشأن تبرعه بكليته لابنه لإنهاء معاناة استمرت 12 عاما 

علي القحطاني(صدى):

تبرع المواطن محمد الشهري بكليته لابنه البالغ من العمر 12 عامًا لينهي معاناته مع الغسيل الكلوي؛ حيث أجرى العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

وقال المواطن خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “سيدتي”:” ابني يعاني منذ الولادة من كسور في الكلي حتي وصل لمرحلة تستدعي زراعة الكلي”، مضيفا:” بحثت في كل مكان عن متبرع بكلي ولم نجد”.

وأشار:” إجراءات العملية استمرت شهرين سواء تحاليل أو أشعة أو فحوصات”، مبينا:”عبدالله انتهي من عمليات غسيل الكلي وصحته الآن جيدة وأشكر جميع الجراحين والممرضين والأطباء”.

ولفت:” نتابع بعد العملية مع الأطباء خشية من حدوث مضاعفات”.